В Заречье продолжаются работы по перекладке магистрального водовода за 1,3 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Строительство организовано в рамках концессионного соглашения между администрацией Тулы, правительством Тульской области и АО «Тулагорводоканал». Ведутся работы по строительству участка водовода 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора протяженностью 9,9 км.

Идет подготовка к перекладке водовода 1-го подъема длиной 8,2 км. На объектах работают 22 единицы техники и больше 40 рабочих. Используются трубы диаметром 700 мм, произведённые на новомосковском заводе. Их прокладывают методом горизонтально направленного бурения, а также открытым способом, опуская в траншеи. Уже уложено больше 5,5 км трубы. Строительный контроль проводят сотрудники Тулагорводоканала.

— Реконструкция объектов водоснабжения — одна из приоритетных задач работы администрации города, которую мы проводим при поддержке правительства региона и содействии различных организаций. За последние годы были модернизированы практически все вводные в Тулу водоводы. После завершения работ на этом объекте останется заменить Масловско-Песоченский водозабор. Всё это должно повысить надежность водоснабжения жителей, — сказал сити-менеджер Тулы Илья Беспалов.