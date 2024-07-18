Тульское УФАС встало на защиту подрядчика, сорвавшего контракт на сумму более 2,6 млн рублей

В Тульское УФАС России поступило обращение от Богородицкого политехнического колледжа о размещении информации об ООО «Эко-плюс» в реестр недобросовестных поставщиков.

По условиям контракта компания должна была поставить в колледж интерактивные панели российского производства за более чем 2,6 млн рублей. Однако во время исполнения контракта возникли непредвиденные обстоятельства: Минпромторг исключил интерактивные панели ООО «Эко-плюс» из реестра. В связи с этим компания не имела возможности исполнить договорные обязательства по поставке.

— Поставщик произвел мониторинг товарного рынка для возможности предложения колледжу иных аналогичных панелей российского производства, но поставить оборудование не смог, так как на рынке российской радиоэлектронной продукции отсутствуют интерактивные панели, аналогичные указанным в контракте. При этом поставщик проинформировал заказчика, что производитель сообщил о подаче заявления в Минпромторг РФ и гарантировал восстановление записи в отношении производимого товара. Однако колледж отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, — отметили в пресс-службе регионального УФАС.

Комиссия Тульского УФАС России пришла к выводу, что надлежащее исполнение условий контракта поставщиком оказалось невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы. Так, ООО «Эко-плюс» не включили в реестр недобросовестных поставщиков.