В день по зайцу: тульским охотникам напомнили о нормах отстрела животных и птиц

Фото: ru.freepik.com.

Тульским охотникам напомнили о нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенний период охоты. Так, экологи разрешают отстреливать двух гусей, двух серых куропаток и по одному зайцу в день.

Бобра, куницу и тетерева можно убивать 3 раза за сезон. Белок — 10 за сезон; водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь — 5 в день.

Напомним, ранее в минприроды тулякам рассказали, что делать при встрече с медведем в лесу. В Тульской области находили следы этого животного. Почитать памятку можно по ссылке.