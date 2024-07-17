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В день по зайцу: тульским охотникам напомнили о нормах отстрела животных и птиц
Фото: ru.freepik.com.

В день по зайцу: тульским охотникам напомнили о нормах отстрела животных и птиц

Экологи просят не превышать допустимые нормы.

Тульским охотникам напомнили о нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенний период охоты. Так, экологи разрешают отстреливать двух гусей, двух серых куропаток и по одному зайцу в день. 

Бобра, куницу и тетерева можно убивать 3 раза за сезон. Белок — 10 за сезон; водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь — 5 в день. 

Напомним, ранее в минприроды тулякам рассказали, что делать при встрече с медведем в лесу. В Тульской области находили следы этого животного. Почитать памятку можно по ссылке. 

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Автор:
сегодня, в 10:06 +1
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