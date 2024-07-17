Рано утром в Щекино загорелся многоквартирный дом: жильцов эвакуировали

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Огонь ликвидировали шесть специалистов и три единицы техники МЧС России.
— Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России никто не пострадал. Из соседних квартир эвакуировано десять человек, из них один ребенок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. Частично обгорела мебель и балконная дверь, комната закоптилась по всей площади.
Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства.