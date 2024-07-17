В Тульской области школьник ограбил приятеля на железнодорожном вокзале

Инцидент произошел в марте на станции «Тарусская» в Алексинском районе.

17-летний подросток попросил у знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить. Во время разговора злоумышленник увидел

СМС-сообщение с остатком денежных средств на банковской карте.

Парень решил перечислить деньги себе. Он скинул 64 тыс. руб.

на другой счет.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также в связи с неотбытым наказанием по предыдущим приговорам, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. и обязательных работ сроком на 120 часов, — рассказали в пресс-службе Тульской транспортной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.