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Житель Плавского района зарезал собаку за разорванную одежду

Житель Плавского района зарезал собаку за разорванную одежду

В Плавском районе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

44-летний житель пос. Белая Гора 24 мая разозлился на собаку, которая испортила его одежду и обувь, вывел животное на улицу и ударил его ножом в шею.

Собака убежала, упав возле забора. Там мужчина нанес ей еще один удар ножом. От полученных повреждений животное погибло.

Вину в совершении преступления мужчина признал. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель) направлено мировому судье судебного участка Плавского судебного района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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жестокое обращение с животными
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ТулаТульская область
 

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