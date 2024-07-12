В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов

В этот раз силовики заглянули в популярные в среде мигрантов заведения общественного питания в Туле: кафе «Под мостом» (Демидовская плотина, 5)

кафе «Заречный дворик» (улица Судейского, 15-а) и кафе «Час пик» (Красноармейский проспект, 1). Проверили всех иностранцев.

По итогам проверки в отношении четверых иностранных специалистов составлены протоколы за нарушения трудового и миграционного законодательства.

— Кроме того, выявлено 2 буйных представителя цыганского этноса, в отношении которых составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, — сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».

В свою очередь, Роспотребнадзор также выявил большое количество нарушений СЭН. По итогам проверки три кафе принудительно приостановили свою деятельность, которая создавала угрозу здоровью туляков.

Напомним, сотрудники кафе не соблюдали поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, а у персонала не было медицинских книжек.