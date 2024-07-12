  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов

В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов

Об их результатах сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».

В этот раз силовики заглянули в популярные в среде мигрантов заведения общественного питания в Туле: кафе «Под мостом» (Демидовская плотина, 5)
кафе «Заречный дворик» (улица Судейского, 15-а) и кафе «Час пик» (Красноармейский проспект, 1). Проверили всех иностранцев.

По итогам проверки в отношении четверых иностранных специалистов составлены протоколы за нарушения трудового и миграционного законодательства. 

— Кроме того, выявлено 2 буйных представителя цыганского этноса, в отношении которых составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, — сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».

photo_2024-07-12_13-07-07.jpg

В свою очередь, Роспотребнадзор также выявил большое количество нарушений СЭН. По итогам проверки три кафе принудительно приостановили свою деятельность, которая создавала угрозу здоровью туляков.

Напомним, сотрудники кафе не соблюдали поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, а у персонала не было медицинских книжек.

Для приготовления блюд использовались продукты без сопроводительных документов, информации об изготовителе и сроках годности. По итогам проверок санитарные врачи сняли с производства 115 кг продукции. В итоге кафе «Под мостом» и «Заречный дворик» закрыли на 90 суток, кафе «Час пик» — на 30 суток до устранения нарушений. Кстати, ранее санитарные врачи уже закрывали кафе «Под мостом» из-за антисанитарии. Однако в какой-то момент владелец снова открыл кафе и продолжил работать с теми же нарушениями.

Также после проверки силовиков миграционного законодательства на воинский учёт поставлено 4 мигранта, которые не спешили в военкомат. Вскоре им, как гражданам РФ, которыми они стали, предстоит выполнить воинскую обязанность по службе в ВС РФ.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
мигрантызаконодательство
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стало известно, почему YouTube в России стал работать медленнее
Стало известно, почему YouTube в России стал работать медленнее
В 2025 году в Алексине откроется единственный в России дом-музей семьи Щедриных
В 2025 году в Алексине откроется единственный в России дом-музей семьи Щедриных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.