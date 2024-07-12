В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов

В этот раз силовики заглянули в популярные в среде мигрантов заведения общественного питания в Туле: кафе «Под мостом» (Демидовская плотина, 5)
кафе «Заречный дворик» (улица Судейского, 15-а) и кафе «Час пик» (Красноармейский проспект, 1). Проверили всех иностранцев.
По итогам проверки в отношении четверых иностранных специалистов составлены протоколы за нарушения трудового и миграционного законодательства.
— Кроме того, выявлено 2 буйных представителя цыганского этноса, в отношении которых составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, — сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».
В свою очередь, Роспотребнадзор также выявил большое количество нарушений СЭН. По итогам проверки три кафе принудительно приостановили свою деятельность, которая создавала угрозу здоровью туляков.
Напомним, сотрудники кафе не соблюдали поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, а у персонала не было медицинских книжек.
Для приготовления блюд использовались продукты без сопроводительных документов, информации об изготовителе и сроках годности. По итогам проверок санитарные врачи сняли с производства 115 кг продукции. В итоге кафе «Под мостом» и «Заречный дворик» закрыли на 90 суток, кафе «Час пик» — на 30 суток до устранения нарушений. Кстати, ранее санитарные врачи уже закрывали кафе «Под мостом» из-за антисанитарии. Однако в какой-то момент владелец снова открыл кафе и продолжил работать с теми же нарушениями.
Также после проверки силовиков миграционного законодательства на воинский учёт поставлено 4 мигранта, которые не спешили в военкомат. Вскоре им, как гражданам РФ, которыми они стали, предстоит выполнить воинскую обязанность по службе в ВС РФ.