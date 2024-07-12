В 2025 году в Алексине откроется единственный в России дом-музей семьи Щедриных

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 июля в рамках рабочей поездки в Алексин врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осмотрел здание, где обустраивают единственный в России дом-музей семьи Щедриных.

Это совместный проект Фонда Гергиева и правительства Тульской области. О его старте в феврале этого года объявили Алексей Дюмин и Валерий Гергиев. Фонд выкупил дом, где провел детство и куда потом часто возвращался Родион Щедрин.

— Создание первого в России музея Щедриных укрепит позиции региона как третьей музейной столицы России. Здесь также будет проводиться первый музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина». Он поможет развитию культуры, сделает регион еще более привлекательным для ценителей культуры и искусства из разных уголков России, — отметил Дмитрий Миляев.

По его словам, дом-музей семьи Щедриных планируется открыть в 2025 году.

Также Дмитрий Миляев посетил Соборную площадь в Алексине. На ней находится неработающий Центральный рынок. Имущество арестовано и будет выставлено на публичные торги.

Дмитрий Миляев предложил рассмотреть возможность приобретения арестованной недвижимости в муниципальную собственность для дальнейшей реконструкции Соборной площади и создания тематического парка Щедрина. Рядом с площадью расположен Свято-Успенский храмовый комплекс — единый архитектурный ансамбль соборных храмов в Алексине, который привлекает множество жителей и гостей региона.

— Это старейшая часть города, обладающая большим историко-культурным наследием. Разработан эскизный дизайн-проект благоустройства набережной зоны, смотровой площадки и территории площади. Реализация проекта будет способствовать развитию внутреннего туризма и благоустройству городской среды, — отметил Дмитрий Миляев.

По концепции проекта в Алексине может быть создан пешеходный маршрут, который соединит дом-музей Щедриных с посвящённым композитору тематическим парком на Соборной площади.

Дмитрий Миляев пообщался с алексинцами, которые попросили его благоустроить территорию возле памятника святителю Алексию. Там установят лавочки.