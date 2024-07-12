Стало известно, почему YouTube в России стал работать медленнее

Сбои в работе YouTube в РФ объясняются устаревшим оборудованием, оно более двух лет никак не обновляется. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

— Мы знаем из официальных заявлений, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется, и никаких объяснений здесь быть не может, — заявил Песков. — Я не исключаю, что наши соответствующие компании обращались к YouTube, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала такой путь. Но уход с этого рынка имеет свои технологические последствия, — сказал Песков.

Эту же информацию подтвердил и «Ростелеком». По данным компании, проблема с оборудованием Google может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех операторов РФ. Речь идет об оборудовании, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — системы Google Global Cache.

— Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — цитирует «Ростелеком» РБК.

Издание поясняет, что серверы Google Global Cache установлены на сетях многих российских операторов. Если кто-то из абонентов загружает контент, то он хранится на указанном сервере; при повторном запросе того же контента от другого пользователя он загружался с указанного сервера на месте, а не из Европы. Это, с одной стороны, сокращает время загрузки, а с другой — снижает нагрузку на сети и расходы операторов на передачу трафика. Но после начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.