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В Тульской области создадут учебник по истории родного края
Фото министерства образования Тульской области.

В Тульской области создадут учебник по истории родного края

Новый предмет будет изучаться в школах с 5-го по 7-й класс с 1 сентября 2025 года.

В Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования региона прошла рабочая встреча по разработке учебника по истории Тульского края для 5-7-х классов.

В рабочей встрече приняли участие представители регионального министерства образования, Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, Регионального библиотечно-информационного комплекса.

Мероприятие открыла министр образования Тульской области Оксана Осташко. Она напомнила, что в ноябре 2022 года на встрече с историками и представителями традиционных религий России Владимир Путин поддержал предложение сделать системными уроки по истории родного края в школах во всех регионах страны.

Министерство просвещения увеличило с 1 сентября 2025 года количество часов, отведенных на изучение истории в школах.

С 2023 года в регионе реализуется проект «История родного края — основа воспитания гражданина», в рамках которого для учащихся 5-11-х классов разработан региональный историко-культурный стандарт Тульской области.

Все эти изменения направлены на создание единой экосистемы учебных курсов, связанных с историей и духовно-нравственными ценностями, с дополнением новым обязательным школьным предметом «История родного края». 

Как сообщает министерство образования Тульской области, новый предмет будет изучаться с 5-го по 7-й класс с 1 сентября 2025 года.

Рабочая встреча была посвящена задаче создания учебников по истории родного края, включению их в федеральный перечень, подготовке педагогов к реализации этого курса.

Участники обсудили перечень мероприятий, направленных на реализацию курса «История родного края» с 1 сентября 2025 года, концепцию и структуру учебника, а также предложения в состав авторского коллектива по разработке учебника.

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