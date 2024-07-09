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В Новомосковске начала дежурить передвижная экологическая лаборатория
Фото минприроды Тульской области.

В Новомосковске начала дежурить передвижная экологическая лаборатория

После многочисленных жалоб горожан на качество воздуха.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области организовало дежурство передвижной экологической лаборатории в Новомосковске. Предусмотрено исследование проб атмосферного воздуха более чем 40 загрязняющих веществ, в том числе специфических для выбросов крупных промышленных предприятий города. 

Как сообщает ведомство, дежурство организовали после обращений жителей Новомосковска.

Уточняется, что передвижная лаборатория работала вечером 7 июля и в ночь на 8 июля. Превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг продолжится.

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