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Пьяным не разгонишься: перед поездкой на электросамокате тулякам придется пройти тесты на реакцию
Фото Алексея Пирязева.

Пьяным не разгонишься: перед поездкой на электросамокате тулякам придется пройти тесты на реакцию

Пользователям предложат выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета.

При аренде самокатов в определенных локациях Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Об этом сообщает пресс-служба оператора кикшеринга.

Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения. Для этого приложение предложит короткий тест. Он выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент.

— Порой люди могут чувствовать критическую усталость и быть недостаточно сфокусированы, что может отразиться на поездке. Сервис разработал решение, которое будет помогать выявлять такие состояния и реагировать на них. Первое время тест будет предлагаться пользователям, планирующим поездку в вечернее время на определенных улицах или в локациях с высокой концентрацией людей, — сообщает оператор.

При старте аренды пользователь получит один из нескольких вариантов теста. Речь о задачах, оценивающих навыки направленного внимания, — тест Шульте и тест Струпа. С помощью заданий на время не более одной минуты — выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета — можно будет проверить скорость реакции пользователя и его концентрацию на происходящем. 

В случае если пользователь не сможет пройти тест, сервис временно снизит скорость его поездок до нижнего комфортного предела — 15 км/ч.

Пользователь может отказаться от прохождения теста — в таком случае сервис также ограничит скорость. Самокатчик технически не сможет выполнять резкие маневры и разгоняться.

Если тест пройден неудовлетворительно, это может говорить о критической усталости, болезни или заторможенных реакциях — состояниях, при которых управление скоростным транспортом нежелательно.

Также запрещено управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения — за это сервисом предусмотрен штраф в размере 100 000 рублей.

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сегодня, в 13:22 +1
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