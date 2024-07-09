Команда развития – не словом, а делом!

Фото пресс-службы Виктора Дзюбы.

К депутату Государственной Думы Виктору Дзюбе и победителям предварительного голосования партии «Единая Россия» — полковнику спецназа в отставке, ветерану боевых действий Геннадию Никитину, депутату Тульской областной Думы Дмитрию Афоничеву, Тульской городской Думы Александру Швыкову — 18 апреля 2024 года во время проведения приема граждан в региональной общественной приемной «Единой России» обратился заместитель начальника филиала № 1 1586 ВКГ Министерства обороны РФ Юрий Шарипов с просьбой отремонтировать фасад военного госпиталя, расположенного на улице Оборонной города Тулы.



Вот так госпиталь выглядел до ремонта. На фото начальник тульского военного клинического госпиталя Николай Романюк.

Депутаты в кратчайшие сроки за счет собственных средств организовали проведение всех требуемых работ по ремонту фасада здания: установлены системы снегозадержания, отремонтирована входная группа. Также дополнительно был отремонтирован КПП учреждения.



В здании не только отремонтировали фасад и входную группу, но и установили системы снегозадержания.

Руководство госпиталя с благодарностью отметило, что впервые более чем за 25 лет проведены такие комплексные работы на территории учреждения.

Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы ФС РФ:

Виктор Дзюба У вас очень важная профессия! Мы все вам очень благодарны за титанический труд, теплоту и внимание к пациентам, милосердие и терпение. Желаем вам дальнейших успехов в работе на благо граждан нашей великой страны!

Геннадий Никитин, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», полковник спецназа в отставке, ветеран боевых действий:

— Свою жизнь я посвятил служению Отечеству и гражданам нашей страны. Моя жизненная цель — приносить максимальную пользу государству и людям, неизменно оставаясь верным своим прин­ципам. Завод «Мехмаш» поддерживает российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.



Александр Швыков, депутат Тульской городской Думы, генеральный директор завода «Мехмаш»:

— Сегодня важно сплотиться вместе на пути к Победе! За последние годы на заводе «Мехмаш» было освоено серийное производство печек-буржуек, которые на безвозмездной основе передаются нами в зону проведения специальной военной операции.



На заводе «Мехмаш» освоено серийное производство печек-буржуек.



Дмитрий Афоничев, депутат Тульской областной Думы, первый заместитель генерального директора завода «Мехмаш»:

— Для меня важно находиться в постоянном диалоге с жителями нашего региона, слышать их и оказывать регулярную помощь. Благодарен всем за оказанное доверие! Для меня честь представлять интересы граждан в Тульской областной Думе.

Депутаты продолжают работу по благоустройству территорий родного Тульского края. По просьбам жителей поселка Косая Гора подарили детскую площадку.

Депутат Государственной Думы Виктор Дзюба, депутаты Тульской городской Думы Александр Швыков и Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев подарили детскую площадку жителям поселка Косая Гора в районе дома

№ 87 по ул. Кудрявцевской.

Детская площадка соответ­ствует всем особым требованиям и ГОСТам. При её установке были учтены интересы ребят, чтобы детям было интересно приходить и играть на ней каждый день.

— Теперь родители со своими детьми могут прийти сюда и с удовольствием провести свободное время. Именно детские площадки — первый шаг по приобщению детей к спорту, гармоничному развитию, к здоровому образу жизни, — отметили депутаты.