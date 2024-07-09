Тулячки завоевали Кубок России по спортивному туризму

Фото с сайта администрации Тулы.

С 3 по 8 июля в окрестностях пос. им. Цюрупы Воскресенского района Московской области состоялся XX Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях памяти Виталия Кондратьева.

В соревнованиях приняли участие порядка 530 спортсменов из 29 регионов России.

Победителями соревнований в дисциплине «Дистанция-пешеходная-связка (короткая)» стали воспитанницы тульской спортивной школы «Олимп» Яна Дегтярева и Светлана Инюшина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Подготовила спортсменок Екатерина Володина.