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Тулячки завоевали Кубок России по спортивному туризму
Фото с сайта администрации Тулы.

Тулячки завоевали Кубок России по спортивному туризму

Спортсменки являются воспитанницами спортивной школы «Олимп».

С 3 по 8 июля в окрестностях пос. им. Цюрупы Воскресенского района Московской области состоялся XX Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях памяти Виталия Кондратьева.

В соревнованиях приняли участие порядка 530 спортсменов из 29 регионов России.

Победителями соревнований в дисциплине «Дистанция-пешеходная-связка (короткая)» стали воспитанницы тульской спортивной школы «Олимп» Яна Дегтярева и Светлана Инюшина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Подготовила спортсменок Екатерина Володина.

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