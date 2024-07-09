Два москвича снимали восход солнца с квадрокоптеров в Туле и получили штрафы

Фото Сергея Старикова.

В Пролетарском районном суде Тулы рассмотрели два дела об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Выяснилось, что 15 июня в 4 часа утра двое москвичей запустили квадрокоптеры возле дома № 31-б на ул. Щегловская Засека. Тем самым они нарушили правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Тульской области.

В суде свою вину москвичи полностью признали и раскаялись. Они пояснили, что приехали в Тулу в качестве туристов, а с квадрокоптеров снимали восход солнца.

Молодые люди признаны виновными, им придется выплатить по 2000 рублей штрафа.