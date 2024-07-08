В центре Тулы открытый люк стал «ловушкой» для автомобилистов

Фото: Светлана Тульская

Наша постоянная читательница Светлана Тульская прислала в редакцию кадры, снятые на ул. Ф. Энгельса, рядом с пересечением с ул. Советской. Прямо посреди проезжей части, между трамвайными путями красуется открытый канализационный люк.

Опасное место ничем не огорожено, каких-либо предупредительных знаков не видно – для любого проезжающего автомобилиста такой «сюрприз» может обернуться как минимум внеплановым визитом в шиномонтаж.

UPD. Публикация дополнена в 20.00: По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, ограждение установлено сразу после выявления дефекта.