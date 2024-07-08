  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино рецидивист убил женщину: его задержали 23 года спустя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино рецидивист убил женщину: его задержали 23 года спустя
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Щекино рецидивист убил женщину: его задержали 23 года спустя

Доказать причастность мужчины к преступлению удалось благодаря кропотливому труду криминалистов, следователей и оперативников.

В щекинском отделе СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Установлено, что 16 ноября 2000 года ранее судимый мужчина вместе с двумя несовершеннолетними знакомыми решил ограбить квартиру местной жительницы. Увидев злоумышленников, женщина испугалась и стала кричать, тогда преступник задушил её и скрылся с места происшествия.

Несмотря на проведенные в 2000 году следственные действия и оперативные мероприятия, установить личности злоумышленников не удалось. Аналитическая группа по изучению преступлений прошлых лет тщательно изучила все материалы дела. Следователи заново опросили всех очевидцев, сопоставили информацию с современными базами данных.

Благодаря кропотливому труду криминалистов, следователей и оперативников уголовного розыска удалось установить личность убийцы. Под тяжестью доказательств он сознался в содеянном. Злоумышленник заключён под стражу, следствие продолжается.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областиубийствопреступлениеуголовное дело
Место
Тульская областьЩекино

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения
В Тульской области капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения
В центре Тулы открытый люк стал «ловушкой» для автомобилистов
В центре Тулы открытый люк стал «ловушкой» для автомобилистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.