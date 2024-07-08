В Щекино рецидивист убил женщину: его задержали 23 года спустя

Фото: СУ СК России по Тульской области

В щекинском отделе СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Установлено, что 16 ноября 2000 года ранее судимый мужчина вместе с двумя несовершеннолетними знакомыми решил ограбить квартиру местной жительницы. Увидев злоумышленников, женщина испугалась и стала кричать, тогда преступник задушил её и скрылся с места происшествия.

Несмотря на проведенные в 2000 году следственные действия и оперативные мероприятия, установить личности злоумышленников не удалось. Аналитическая группа по изучению преступлений прошлых лет тщательно изучила все материалы дела. Следователи заново опросили всех очевидцев, сопоставили информацию с современными базами данных.

Благодаря кропотливому труду криминалистов, следователей и оперативников уголовного розыска удалось установить личность убийцы. Под тяжестью доказательств он сознался в содеянном. Злоумышленник заключён под стражу, следствие продолжается.