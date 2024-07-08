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«Светлые головы» в ТИАМе: скульпторы показали, над чем работали неделю в Туле

«Светлые головы» в ТИАМе: скульпторы показали, над чем работали неделю в Туле

Четыре композиции теперь украшают двор музея.

Вечером 7 июля в Тульском историко-архитектурном музее состоялось закрытие скульптурного симпозиума «Светлые головы». Авторы представили гостям законченный вариант скульптур, над которым трудились всю неделю.

Ольга Хан создала композицию из металла, которую можно использовать как фотозону.

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— Скульптура несет в себе несколько образов. В первую очередь, это тема матрешки, семьи. А семья — это ключ к счастью. Венчает композицию кокошник, который отсылает к традиционным русским ценностям, — пояснила автор композиции.

Фотозона, кстати, получилась отличная. Композиция пользовалась популярностью у гостей, а вечерние огоньки добавили атмосферности.

Благодаря Александру Ворохобу двор ТИАМа теперь украшают два торса, именно так называет их сам автор. Венчают их металлические облака.

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— У меня есть серия работ с торсами, которые являют собой образ колонн, некий мощный фундамент. Некоторые из них имеют зеркала вместо головы, здесь же вместо голов — облака. И то и другое говорит о том, что именно окружающий человека мир, то, что он видит и чем живет, и становится осмысленной его частью.

Дореволюционный кирпич стал основой работы Фёдора Воробьёва.

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— Кирпич, из которого когда-то был сложен купеческий дом, лег в основу моей работы. С таким материалом интересно работать, он неравномерный по цвету и форме. Особенно важно, что каждый его миллиметр хранит историю, — отмечает автор.

Скульптура имеет мощное основание, оно отчасти напоминает печь и символизирует центр дома, семейный очаг. Каждый человек хранит и пишет свою историю, передает ее из поколения в поколение. А без прошлого нет будущего.

Скульптор Сергей Соболев закончил свою работу раньше коллег и к моменту закрытия симпозиума уже уехал в столицу. 

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— Искусство в городе, в отличие от той же рекламы, ничего не хочет от человека, и ему от него ничего не надо. Они просто сосуществуют рядом. И эта ситуация создаёт ощущение многомерности и неоднозначности реальности. В этом, на мой взгляд, кроется мощный психотерапевтический эффект. Современная уличная скульптура — это реперные точки на карте города, это гавани в пространстве эмоционального хаоса. Ну и наконец это интересно, красиво, это становится городской достопримечательностью и в итоге повышает самооценку горожан, — пояснял Сергей ранее в интервью Кате Карцевой для портала Art and You.

Все четыре работы теперь украшают двор музея и абсолютно доступны для посетителей.

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сегодня, в 10:55 +2
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