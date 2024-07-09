Тульские пожарные спасли больше 20 человек при пожаре в доме на Калужском шоссе

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

Жители поблагодарили спасателей за оперативность и отвагу.

— Вечером 1 июля в Туле случился пожар в многоквартирном доме на Калужском шоссе. Спасатели потушили огонь спустя 27 минут после поступления звонка, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал. Огнеборцы с помощью лестницы спасли 21 человека. Огонь тушили 16 пожарных.

— Выражаем слова благодарности и признательности за оперативность, высокий профессионализм, навыки, умения и отвагу! Большое спасибо всему личному составу МЧС по Тульской области, принимавшему участие в тушении пожара и эвакуации граждан, — поблагодарила спасателей одна из жительниц дома Анна.