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Тульский «Арсенал» взял в аренду двух игроков
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» взял в аренду двух игроков

Стан оружейников пополнили Григорий Жилкин и Андрей Никитин.

ПФК «Арсенал» взял в аренду игрока «Краснодара» Григория Жилкина. 21-летний защитник в 2019 году выступал за юношескую сборную России U-17. 21 мая 2022 года дебютировал за основную команду «быков» в матче с грозненским «Ахматом».

Также сезон в Туле проведет нападающий «Локомотива» Андрей Никитин. 23-летний форвард является воспитанником белгородского «Салюта». Прошлый сезон Никитин провел в хабаровском СКА, где сыграл 32 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В предыдущие годы Андрей выступал за такие клубы: «Орел», «Салют», «Рязань», «Факел» и «Уфа».

Сюжет: Арсенал
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