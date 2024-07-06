В Туле наградили крепкие семьи

В субботу, 6 июля в Платоновском парке прошел «Семейный пикник». Событие организовали в преддверии Дня семьи, любви и верности и в рамках проекта «Большие семейные выходные» и нацпроекта «Образование».

Семейный пикник проходит в Тульской области уже в третий раз, но в Год семьи он получился особенно масштабным. Участники праздника смогли посетить театральные и цирковые представления, спортивные турниры, творческие мастер-классы и образовательные тренинги. Юных гостей праздника веселили аниматоры. Также в парке работала ярмарка handmade-товаров.

Яркой частью «Семейного пикника» стало награждение семейных пар, которые прожили вместе больше 25 лет.

К собравшимся обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала поздравительный адрес врио губернатора Дмитрия Миляева:

— Семья — это самое ценное, что есть в нашей жизни. В семье мы находим опору и поддержку, учимся любви, добру и взаимопониманию. Наши родные и близкие вдохновляют нас на новые свершения, помогают преодолевать любые трудности, делают нас по-настоящему счастливыми.

Пусть ваши семьи будут крепкими и дружными, пусть в ваших домах всегда царят взаимное уважение, забота и душевное тепло, а дети растут здоровыми, любознательными и послушными. Берегите свои семьи, цените каждое мгновение, проведенное вместе.

Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области:

— День семьи, любви и верности отмечается в стране уже более 15 лет. Это один из важнейших праздников. Поддержка семей и их благополучие — это основа нашего государства. Сегодня в Платоновском парке медали «За любовь и верность» получили 13 пар. Среди них были и золотые юбиляры. Всего же в Тульской области эту награду получили 70 семей. Все эти пары — настоящий пример семейного счастья.

Myslo поговорил с семьями, которые получили награды.

Любовь и Александр Прихожих:

— Мы вместе уже 62 года, и 61 год женаты. Познакомились на выпускном вечере в горном институте.

Любовь:

— Я тогда была еще студенткой, пришла, а он ходит там необыкновенной красоты, курчавый. Я, правда, тогда была с другим кавалером. Но все изменилось. Александр пригласил меня на танец, мы танцевали весь вечер.

Александр:

— И танцуем всю жизнь, никак не можем остановиться! Мы друг другу очень подошли. У нас дружная семья, двое детей. Мы живем активно, с Любовью устраиваем горнолыжные карнавалы в Форино. У нас нет секрета семейного счастья. Мы обычные люди, но друг другом дорожим.

Геннадий и Надежда Сухановы:

— Мы познакомились на танцах. Это было модно тогда, на танцы все ходили. Стали встречаться не сразу. Геннадию пришлось за мной поухаживать. Он дарил мне цветы, конфеты, устраивал свидания, в общем делал все, что нравится девочкам.

Мы вместе 36 лет. Наш секрет взаимопонимания: мы уважаем свой выбор. Верим друг другу и стараемся во всем понимать. Конечно, бывают и конфликты, но мы оба умеем уступать.

У нас большая семья, сын и много внуков. Мы собираемся вместе каждые выходные, жарим шашлыки, пьем чай из самовара. Можно сказать, что это наша традиция.

«Семейный пикник» в Платоновском парке завершился выступлением группы «Братья Грим».