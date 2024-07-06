  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков на ознакомительную лекцию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков на ознакомительную лекцию

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков на ознакомительную лекцию

На ней все желающие смогут узнать, как волонтёры спасают людей и что нужно для того, чтобы присоединиться к ним.

Вы уже слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели ориентировки в соцсетях, но не знаете, как помочь или боитесь сделать первый шаг? Приходите на лекцию-знакомство для всех, кто хочет присоединиться к отряду!

Опытные волонтёры расскажут об истории и деятельности отряда, о том, как проходят поисково-спасательные работы и как вы можете помочь в поисках пропавших людей. Цель этой встречи — помочь новичкам присоединиться к отряду, поэтому там будут даны ответы абсолютно на все вопросы!

Лекция пройдёт во вторник, 9 июля, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» (Тула, ул. Советская, д. 3). Зарегистрироваться можно по ссылке, а все подробности уточняйте по телефону: +7 (953) 955-04-07, Анна.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд ЛизаАлертпоиск пропавшихлекция для новичков
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Непрофессиональных артистов Тулы от 7 до 30 лет ждут на многожанровом конкурсе «Открытая сцена»
Непрофессиональных артистов Тулы от 7 до 30 лет ждут на многожанровом конкурсе «Открытая сцена»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.