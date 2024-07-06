Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков на ознакомительную лекцию

На ней все желающие смогут узнать, как волонтёры спасают людей и что нужно для того, чтобы присоединиться к ним.

Вы уже слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели ориентировки в соцсетях, но не знаете, как помочь или боитесь сделать первый шаг? Приходите на лекцию-знакомство для всех, кто хочет присоединиться к отряду!

Опытные волонтёры расскажут об истории и деятельности отряда, о том, как проходят поисково-спасательные работы и как вы можете помочь в поисках пропавших людей. Цель этой встречи — помочь новичкам присоединиться к отряду, поэтому там будут даны ответы абсолютно на все вопросы!

Лекция пройдёт во вторник, 9 июля, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» (Тула, ул. Советская, д. 3). Зарегистрироваться можно по ссылке, а все подробности уточняйте по телефону: +7 (953) 955-04-07, Анна.