9-балльный шторм надвигается на Тулу: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности

Ранее Myslo сообщал о том, что на Тулу надвигается непогода. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в регионе ожидаются грозы, кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах град, местами усиление ветра при грозе 20-25 м/с. Максимальные порывы ветра прогнозируются в период с 14.00 до 17.00.
По шкале Бофорта данные метеоявления представляют собой шторм 9 баллов из 12.
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности:
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При грозе, если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома и закройте окна;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна.
При порывистом ветре:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.