9-балльный шторм надвигается на Тулу: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности

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Максимальные порывы ветра прогнозируются сегодня в период с 14.00 до 17.00.

Ранее Myslo сообщал о том, что на Тулу надвигается непогода. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в регионе ожидаются грозы, кратковременный дождь, местами ливни, в отдельных районах град, местами усиление ветра при грозе 20-25 м/с. Максимальные порывы ветра прогнозируются в период с 14.00 до 17.00.

По шкале Бофорта данные метеоявления представляют собой шторм 9 баллов из 12.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности:

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома и закройте окна;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.