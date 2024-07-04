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В Узловском районе многодетный отец спустя два года забрал дочь из интерната
Фото: ru.freepik.com.

В Узловском районе многодетный отец спустя два года забрал дочь из интерната

Мужчине помог глава региона и депутат Госдумы.

В Узловском районе Мирзоали Шарипову, воспитывающему в одиночку десятерых детей, удалось забрать из детского дома старшую дочь Дилерам, сообщают «РИА Новости». 

Мирзоали официально стал отцом-одиночкой в 2023 году. Мужчина развелся с женой после 14 лет совместной жизни. Однако жили бывшие экс-супруги еще некоторое время вместе. 

Пока Шарипов работал на вахте в Москве, бывшая жена воспитывала детей. Как позже выяснили органы опеки, женщина дома практически не появлялась. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.

В конце мая 2024 года Узловский районный суд удовлетворил иск Шарипова по возвращению дочери в семью. Он добивался положительного решения суда два года. 

Депутат Госдумы Нина Останина попросила врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью до решения суда. И вот в мае многодетный туляк представил в суд доказательства отцовства, после чего ему вернули старшую дочь. 

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Автор:
сегодня, в 17:15 0
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