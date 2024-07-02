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Замгубернатора Ирина Волкова покинет свой пост
Фото из архива Myslo.

Замгубернатора Ирина Волкова покинет свой пост

28 июня она ушла в отпуск и, по нашей информации, возвращаться оттуда не намерена.

Заместитель губернатора Тульской области Ирина Леонидовна Волкова собирается оставить свою должность. Об этом Myslo сообщил источник в тульском «белом доме». Сейчас чиновница находится в очередном отпуске.

Волкова приехала в Тульскую область из Москвы одновременно с назначением Алексея Дюмина врио губернатора — в 2016 году. Возглавляла предвыборный штаб будущего губернатора. После назначения в тульском правительстве курировала секретариат, региональный компечати, пресс-службу. До Тулы руководила проектами в ООО «Коммуникативное агентство „ИМА-пресс“» в Москве. 

После ухода Алексея Дюмина тульское правительство покинул его председатель Вячеслав Федорищев: он назначен врио губернатора Самарской области. Вслед за ним в Самарский регион ушли два министра. Бывший министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов занял пост врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Экс-министр экономического развития Антон Емельяненко стал врио вице-губернатора.

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