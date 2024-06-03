Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области

Фото пресс-службы правительства Самарской области.

Бывший председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев официально приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области.

Сегодня, 3 июня, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Федорищева членам регионального правительства, депутатам, главам муниципальных образований, руководителям крупнейших предприятий губернии и др. Напомним, на эту должность его назначил Президент России Владимир Путин.

Полпред Президента подчеркнул, что у Вячеслава Федорищева есть опыт работы в федеральных и региональных органах власти, который позволит ему решать задачи по социально-экономическому развитию Самарской области.

Федорищев отметил, что давно знаком с регионом, с людьми, которые живут и работают на Волге. Успешное взаимодействие и сотрудничество было налажено благодаря сотрудничеству с Тульской областью.

— Нам вместе нужно будет добиваться того, чтобы Самарская область была на первых местах, причем не в рейтингах. Огромные задачи стоят в сфере народосбережения. Важно, чтобы люди, которые здесь живут, получали самое лучшее образование, услуги здравоохранения, чтобы жизнь была самая комфортная и красивая, — цитирует Вячеслава Федорищева пресс-служба правительства Самарской области.