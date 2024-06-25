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В состав правительства Самарской области вошли два тульских экс-министра

В состав правительства Самарской области вошли два тульских экс-министра

Один из них возглавил администрацию губернатора.

Вячеслав Романов и Антон Емельяненко официально вошли в состав правительства Самарской области. О назначениях стало известно сегодня, 25 июня, на заседании Самарской губернской Думы.

Так, бывший министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов занял пост временно исполняющего обязанности вице-губернатора — руководителя администрации губернатора.

А экс-министра экономического развития Тульской области Антона Емельяненко назначили врио вице-губернатора. Он будет заниматься экономическим развитием, инвестициями, промышленностью и торговлей, а также сельским хозяйством, ветеринарией, туризмом и наукой Самарской области.

Напомним, ранее врио губернатора Самарской области и экс-председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев в интервью РБК отмечал, что «забирать кадры из Тулы не по-партнерски». 

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Автор:
сегодня, в 13:41 +1
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