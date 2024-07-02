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Международный день собак: читатели Myslo поделились фотографиями питомцев
Фото читателей.

Международный день собак: читатели Myslo поделились фотографиями питомцев

Собрали для вас милый фоторепортаж!

Сегодня, 2 июля, отмечается международный день собак. Мы попросили вас, читателей, прислать фотографии своих четвероногих друзей в наш Телеграм-канал. Спасибо, что откликнулись! 

Собрали истории и милейшие фото! Смотрим.

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— Бонч, бигль. Три года. Уши плюшевые!

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— Ее зовут Тая. Она невероятно ласковая, но немного пугливая. Несколько лет была бездомной, жила на улице в Подмосковье. Знакомый музыкант отбил ее, когда на нее напали другие собаки. Буквально спас лапу от ампутации. Но не мог оставить себе. В марте 2022 года она приехала из Подмосковья в Тулу. Каждый день с ней — невообразимое счастье, — пишет Антонина.

Снимок экрана 2024-07-02 174433.png

— Чип. Подарил муж. Чип очень характерный, веселый, активный, но с годами стал уже поспокойнее. Вроде джек-рассел, но целыми днями лежит храпит, — написала Кристина.

Снимок экрана 2024-07-02 174607.png

— Мои две принцессы — Ника и Нюша. Стаффорд и французский бульдог. Очень добрые и любящие создания, — рассказала Ксюша.

Снимок экрана 2024-07-02 174709.png

— Любимый мопс Бамби. Это для нас не собака, а человеко-пёс. Море позитива, отдушина от проблем, — поделилась Ольга.

Снимок экрана 2024-07-02 174916.png

— Лилит. Твоя моська, когда тебя воспитала ленинградская улица! — написала Елена.

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— Афина. Порода чихуахуа. 4 года, — пишет Елена.

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— Дуся, точнее Дульсинея. 10 месяцев. Почти кошка! Мой любимый ребёнок из приюта. Классифицирую её как «ночная фурия»: чтобы снять видео или сфотографировать эту лохматую чернобурку, нужно очень постараться. Обновила ремонт, перемерила все тапки, ходит на задних лапах, постоянно выпрашивает мясо. В общем, это любовь с первого взгляда, — рассказала Оля.

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— Кертис Крид. Цвергпинчер, 3 года, — написала Кира.

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