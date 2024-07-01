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В Веневском районе начался масштабный ремонт на железной дороге
Фото пресс-службы МЖД.

В Веневском районе начался масштабный ремонт на железной дороге

Во время «технологических окон» движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме.

Сегодня, 1 июля, в рамках летней путевой кампании на Московской железной дороге начались масштабные работы на перегоне Венев — Маклец в Тульской области. С 1 июля по 2 августа железнодорожники капитально отремонтируют здесь 20,7 км пути, проведут очистку и замену более 52,5 тыс. куб. м балластного щебня.

Как сообщает пресс-служба МЖД, ремонтные работы проводятся в несколько этапов по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемые участки закрываются для движения поездов. Такой метод позволяет выполнить больший объем работ в сжатые сроки.

В ремонтных работах задействовано 270 железнодорожников, 30 единиц специализированной железнодорожной и 10 единиц автотракторной техники.

Во время «технологических окон» движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме по соседнему пути.
 

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