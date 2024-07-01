В Ефремове столкнулись Lada и Infiniti. Пострадал подросток

По предварительной информации, друг в друга врезались Infiniti и Lada. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина.
— В результате ДТП пострадал 25-летний водитель и 17-летний пассажир Lada, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
ДТП произошло 1 июля в 10.55 на улице Менделеева, 3.
По предварительной информации, друг в друга врезались Infiniti и Lada. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина.
— В результате ДТП пострадал 25-летний водитель и 17-летний пассажир Lada, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
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