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В Ефремове столкнулись Lada и Infiniti. Пострадал подросток
Фото МДПС ЕФРЕМОВ | НОВОСТИ | ВЗАИМОПОМОЩЬ | ДТП

В Ефремове столкнулись Lada и Infiniti. Пострадал подросток

ДТП произошло 1 июля в 10.55 на улице Менделеева, 3.

По предварительной информации, друг в друга врезались Infiniti и Lada. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадал 25-летний водитель и 17-летний пассажир Lada, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. 

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