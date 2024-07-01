В Туле каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены

Причем узнали они его сами.

В Туле 54% мужчин и 48% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины осведомлены о том, какой ключ следует ввести, чтобы снять блокировку с экрана, рассказали Myslo аналитики SuperJob.

7% мужчин и 3% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 31% мужчин и 37% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.

43% мужчин и 40% женщин сообщили, что партнер сам предоставил им пароль. А вот узнают пароль без разрешения чаще мужчины, чем женщины (5% против 3% среди женщин).

В опросе компании поучаствовали представители экономически активного населения оружейной столицы, состоящие в браке или отношениях.