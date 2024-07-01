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В Ефремове мужчина из ревности убил жену 

В Ефремове мужчина из ревности убил жену 

Ударил женщину ножом в сердце.

В Ефремове 37-летний житель деревни Трусово обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 30 июня ранее судимый обвиняемый поругался с супругой и в ходе конфликта ударил её ножом в сердце. От полученного ранения 33-летняя женщина скончалась.

По информации Myslo, причиной конфликта стала ревность — обвиняемый обвинил жену в том, что она собирается ему изменить.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
 

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