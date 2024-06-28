Криминал, разруха и неспокойные соседи: какие квартиры продаются в Плеханово

Фото: Avito.ru

Плеханово — как много в этом слове! У этого посёлка, расположенного к северо-западу от центра Тулы неоднозначная репутация с уклоном в негатив — соседство с цыганским табором, которые «квартирует» здесь больше полувека, доставляет массу неудобств местным жителям.

Кадры масштабного цыганского бунта восьмилетней давности разлетелись по всей стране, а рейды по выявлению незаконных врезок в газопровод проходят в посёлке на постоянной основе. В соцсетях туляки называют Плеханово «криминальным» и «неприветливым» местом, жалуются на разруху и советуют не появляться на улицах после наступления темноты.

Мы решили выяснить, как все эти факторы влияют на рынок недвижимости. Квартир в посёлке продаётся мало — около двух десятков. Критерии простые: прямая продажа, наличие ремонта и отсутствие каких-либо обременений. Самые интересные варианты — перед вами. Поехали!

Самая дешёвая квартира на сегодня — «однушка» площадью 43,4 кв. м., расположенная в деревянном доме рядом с железнодорожной станцией «Плеханово». За неё просят 2,6 млн рублей. Площадь комнаты — 21,7 кв. м., кухни — 9,7 кв. м., санузел — совмещённый.

Комментарий продавца: «B квартире сделан косметический ремонт, есть всё для комфортного проживания. Установлен водонагревательный котёл. В качестве бонуса — небольшой участок рядом с домом. Рядом остановка общественного транспорта».

На 150 тысяч дороже обойдётся квартира в двухэтажной кирпичной «сталинке» на ул. Пионерской. Первый этаж, две изолированные комнаты общей площадью 51,8 кв. м., кухня, ванная и туалет.

Состояние — «бабушкин» ремонт. Из плюсов — индивидуальное отопление, пластиковые окна, хорошее расположение — рядом остановка общественного транспорта, магазины, школа и детский сад.

Однокомнатная квартира в добротной пятиэтажной кирпичной пятиэтажке с современным ремонтом обойдётся без малого в 3 млн рублей. Третий этаж, 33 кв. м., совмещённый санузел, есть лоджия. На полу ламинат, по всей площади — натяжной потолок, стоит новая входная дверь.

Всё остекление — пластиковое, включая лоджию. По словам владельца, ремонт делали «для себя». В двух шагах — детский сад, школа, магазины, амбулатория, банк, пункты выдачи маркетплейсов, остановка и даже ФОК.

Следующий вариант — трёхкомнатная 48-метровая квартира на ул. Заводской. Комнаты изолированные, окна выходят на две стороны. Во дворе есть детская площадка. Квартира после ремонта: пластиковые окна, натяжные потолки, стены выровнены, качественный пол, хорошие двери, новая электрика и сантехника.

Вот что пишет продавец: «Фасад дополнительно утеплен. Первый этаж очень высокий — в окна не заглянуть. Подходит под коммерцию (магазин или офис). Без долгов, без нюансов, документы готовы к продаже». Цена — 4100000 рублей.

Самый дорогой вариант — на 9 «квадратов» просторнее и на 1,17 млн рублей дороже предыдущего. Тоже три комнаты и первый этаж. Хороший евроремонт с тёплым полом, новая проводка и сантехника, пластиковые стеклопакеты.

Комментарий владельца: «Квартира распашная на две стороны, светлая.

Комнаты просторные, смежно-изолированные. Квартира полностью меблирована, вся мебель в подарок покупателю — остаётся только заехать и наслаждаться жизнью».