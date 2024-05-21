Итоги полицейского рейда в Плеханово: 107 врезок, 2 уклониста и задержанный автомобиль

Фото видео телеграм-канала: полиция Тульской области.

Среди жителей поселка Плеханово рейд по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений.

Как рассказали в региональном УМВД, представители ресурсоснабжающих организаций выявили 107 незаконных врезок в энергосети. Сотрудники отключили нарушителей от сетей.

К ним примут меры в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, одного из них привлекли за демонстрацию запрещенной символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 18 нарушений ПДД: один автомобиль поместили на штрафстоянку.

По нашей информации, оперативники проверили более 200 жителей поселка Плеханово. Напомним, ранее Myslo писал, что в ходе рейда обнаружили двух граждан, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учету: их задержали и увезли в военкомат.