Танцевальные батлы, парад мотоциклов и концерт ST: как в Туле отметят День молодежи

Фото Алексея Пирязева.

Праздник пройдет сегодня, 29 июня, на Казанской набережной. Она будет разделена на несколько тематических зон.

В зоне «Вместе со знаниями» с 15.30 до 17.30 состоится встреча по безопасности дорожного движения со звездой сериала «Реальные пацаны» актером Антоном Богдановым.

В зоне «Вместе с Родиной» с 16.00 до 17.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах по управлению уменьшенной копией танка Т-34, изготовлению сухого душа, тактических браслетов, также здесь будет организована зона сбора помощи для участников СВО.

Тематическая зона «Вместе с новым» с 17.00 до 21.00 предложит участникам Дня молодежи мастер-класс «Топ ошибок блогеров», интерактивную игру «Лайфхак блог», практикум по мобильной съемке.

В зоне «Вместе с карьерой» с 15.30 до 19.00 каждый желающий может пройти экспресс-диагностику своих профессиональных наклонностей.

Тематическая зона «Вместе с добром» поможет познакомиться с волонтерской деятельностью в Туле, а также присоединиться к добровольческому движению.

В зоне «Вместе со спортом» пройдут танцевальные батлы, турнир по мини-футболу «панна», мини-турниры по дворовым играм, семейные спортивные игры.

«Вместе со своим делом» — зона для молодых предпринимателей и молодежи, занимающейся социальным проектированием (грантами).

В тематической зоне «Вместе с креативом» с 15.30 до 17.00 пройдут мастер-классы в рамках грантового проекта «АРТ-КОД», мастер-класс по росписи панам. Также будет работать площадка от Школы шрифтов «От каллиграфии до граффити»: рисование космоса в технике спрей-арт, мастер-класс по каллиграфии, перформанс от граффити-художников. С 16.10 до 17.00 выступят уличные артисты проекта «Розетка».

В 14.30 по центру города проедет рекордное количество мотоциклов «Harley-Davidson».

Более 500 байкеров из разных городов России финишируют на Казанской набережной.

Подробный тайминг:

Также в течение всего Дня молодежи будет организована работа сцены.

В 17.00 на площадке сцены откроется обновленное молодежное пространство «Газон», в рамках открытия талантливым тулякам вручат награды.

В 16.45 на площадке для уличных проектов «Розетка» пройдёт встреча с рэпером ST, где каждый сможет задать кумиру интересующие вопросы.

С 19.50 первые 50 счастливчиков попадут на автограф-сессию с исполнителем. А в 21.00 ST выступит на главной сцене.

Бесплатный билет на мероприятия можно получить по ссылке.

6+.