Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 июня в музее оружия врио губернатора Дмитрий Миляев посетил выпускной Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова.

— Мы всегда говорим о верности профессии, поэтому рассчитываю, что большинство из вас трудоустроится в агропромышленный комплекс нашего региона. Сегодня тульское сельское хозяйство активно движется вперед, развиваются пищевая и перерабатывающая промышленность. Любое из наших хозяйств — высокотехнологичное и механизированное современное производство, где нужны ваши профессиональные навыки, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он отметил, что за прошедшие годы выпускники колледжа стали настоящими профессионалами, молодыми специалистами, готовыми к новым свершениям.

— Сейчас вы закончили обучение, профессионально подготовились ко взрослой жизни. Кто-то из вас наверняка продолжит учиться, пойдёт получать высшее образование, кто-то уже в ближайшее время начнёт работать. Впереди у вас большая и интересная дорога. От вас зависит будущее нашего края и всей России, — сказал Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что по всей России и даже за её пределами Тульскую область знают как мощный индустриальный центр. Но в последние годы агропромышленный комплекс стал такой же важной опорой нашей экономики, как оборонно-промышленный комплекс и химия.

В регионе динамично развивается растениеводство — по некоторым направлениям Тульская область занимает лидирующие позиции в стране. Тульские аграрии ставят рекорды по сбору зерновых, сои, рапса, картофеля. Активно наращивается производство в сфере животноводства.

— Убежден, что коллектив колледжа продолжит готовить высококвалифицированные кадры для нашего агропромышленного комплекса. Еще раз благодарю родителей, которые воспитали таких замечательных детей, выбравших своей профессией работу в сельском хозяйстве. Уверен, что у ребят все получится, а мы создадим для этого все необходимые условия! — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Врио губернатора поздравил педагогический состав и присутствующих руководителей сельскохозяйственных предприятий с праздником. Благодаря их усилиям и активной позиции колледж активно развивается, улучшается его материально-техническая база.

Дмитрий Миляев пожелал выпускникам быть смелыми и решительными, не забывать педагогов и наставников, которые вложили в них частичку своей души, а также родителей, которые всегда были рядом и поддерживали в трудную минуту.