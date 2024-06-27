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УК «Новый город» задолжала тульским газовикам 1,8 млн рублей: жителям могут отключить газ

УК «Новый город» задолжала тульским газовикам 1,8 млн рублей: жителям могут отключить газ

Известно, что компания должна и другим ресурсоснабжающим организациям.

Управляющая компания «Новый город» собирала с жителей обслуживаемых домов деньги за газ, но не перечисляла их газовикам. Об этом Myslo сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Тула». Долг компании перед поставщиками за отопительный сезон 2023–2024 годов составил 1,8 млн рублей. 

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, УК обслуживает 16 многоквартирных домов с крышными котельными по следующим адресам:

  • Тула, ул. Бондаренко, д. 12,
  • Тула, ул. М. Горького д. 1-г,
  • Тула, ул. Пузакова, д. 23,
  • Тула, ул. Перекопская, д. 1-а,
  • Тула, ул. Макаренко, д. 9-б,
  • Тула, ул. Демонстрации, д. 148-а,
  • Тула, ул. Кирова, д. 23-в,
  • Тула, ул. Руднева, 57-б,
  • Тула, ул. Болдина, д. 27,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3-б,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3-в,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3-г,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3-д,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3, корп. 1,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3, корп. 2,
  • Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 3, корп. 3.

— Поскольку крышные котельные являются общедомовым имуществом, оплату за потребленный газ в адрес управляющей компании производят граждане — собственники жилых помещений многоквартирных домов, а управляющая компания должна перечислять собранные с граждан денежные средства в адрес поставщика газа. ООО «Новый город» нарушены требования законодательства о перечисление собранных с населения средств, в части оплаты за тепловую энергию, — отметили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Как подчеркнули в ресурсоснабжающей компании, ответа на необходимость оплаты задолженности от ООО «Новый город» не последовало.

— Директор и учредитель ООО «Новый город» от переговоров по оплате газа уклоняется, сроков оплаты потребленного газа или графика погашения задолженности не предоставляет.

Газовики обратились в правоохранительные и контролирующие органы с заявлением о привлечении учредителей и руководителей ООО «Новый город» к ответственности.

Кроме того, ООО «Газпром межрегионгаз Тула» инициировало процедуру приостановки газоснабжения на крышные котельные домов, которые обслуживает компания. 

Согласно картотеке Арбитражного суда Тульской области, ресурсоснабжающие организации постоянно судятся с ООО «Новый город»: УК — ответчик по десяткам дел. Одно из последних разбирательств — тяжба с АО «ТНС энерго Тула». Компания выиграла дело о взыскании основного долга за потребленную электрическую энергию в период за сентябрь — ноябрь 2023 года в размере 168 651,86 руб.

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