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Прокуратура нашла незаконную свалку в поселке Косая Гора
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура нашла незаконную свалку в поселке Косая Гора

Надзорное ведомство устанавливает, кому принадлежит земля под мусоркой.

Жители микрорайона Призаводской рудник в поселке Косая Гора пожаловались в прокуратуру на огромную свалку вблизи жилых домов. 

Прокурорские работники выехали на место и установили нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На месте действительно была обнаружена незаконная свалка строительных и бытовых отходов.

— В настоящее время устанавливается принадлежность земельного участка, после чего будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 11:55 +2
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