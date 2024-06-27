Прокуратура нашла незаконную свалку в поселке Косая Гора

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Надзорное ведомство устанавливает, кому принадлежит земля под мусоркой.

Жители микрорайона Призаводской рудник в поселке Косая Гора пожаловались в прокуратуру на огромную свалку вблизи жилых домов.

Прокурорские работники выехали на место и установили нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На месте действительно была обнаружена незаконная свалка строительных и бытовых отходов.

— В настоящее время устанавливается принадлежность земельного участка, после чего будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.