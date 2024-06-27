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Беременна в 14: в Туле три подростка стали мамами в 2023 году

Беременна в 14: в Туле три подростка стали мамами в 2023 году

Занимательные цифры от Туластата.

27 июня вся Россия отмечает День молодежи. В Тульской области по состоянию на начало 2024 года насчитывается 387 тысяч молодых людей возраста 14-35 лет, что составляет 26% жителей, рассказали аналитики Туластата. 

Средний возраст вступления в брак у девушек 24 года, у парней — 25 лет. 

В 2023 году у молодых семей родились 7725 детей. При этом преобладающее большинство из них мальчики (51,5%). Чаще всего тулячки становились мамами в 30-34 года (2656 чел), но есть случаи и ранней беременности: три девушки в возрасте 14 лет родили первенцев в прошлом году. 

В городской местности живет 73% молодежи, в сельской — 27%. 

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Автор:
сегодня, в 11:17 0
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