Беременна в 14: в Туле три подростка стали мамами в 2023 году

27 июня вся Россия отмечает День молодежи. В Тульской области по состоянию на начало 2024 года насчитывается 387 тысяч молодых людей возраста 14-35 лет, что составляет 26% жителей, рассказали аналитики Туластата.

Средний возраст вступления в брак у девушек 24 года, у парней — 25 лет.

В 2023 году у молодых семей родились 7725 детей. При этом преобладающее большинство из них мальчики (51,5%). Чаще всего тулячки становились мамами в 30-34 года (2656 чел), но есть случаи и ранней беременности: три девушки в возрасте 14 лет родили первенцев в прошлом году.

В городской местности живет 73% молодежи, в сельской — 27%.