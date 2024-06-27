Николай Воробьев: «Дума единогласно поддержала учреждение медали для бойцов СВО»

Главный законодательный орган региона единогласно поддержал инициативу об учреждении новой награды для участников специальной военной операции — медали «Доблесть и слава».

Николай Воробьев — Сегодня наши земляки, призванные на военную службу по мобилизации, добровольцы, заключившие контракт, кадровые военные героически сражаются в зоне специальной военной операции. Они проявляют мужество, стойкость и отвагу, отстаивая интересы России, выполняя воинский долг, защищая мирное население. Их добросовестная служба высоко оценивается командованием. На малую родину бойцов приходят почетные письма. Этих ребят мы и хотим отметить региональной наградой, чтобы подчеркнуть наше глубокое уважение к их ратному труду, нашу поддержку и, конечно, уверенность в том, что тульские герои обязательно вернутся домой с победой! — сказал председатель областной Думы Николай Воробьев.

Как пояснил замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Илья Родичев, награды могут быть удостоены проживающие и пребывающие на территории нашей области лица, призванные на военную службу по мобилизации, служащие по контракту, а также находящиеся на военной службе в войсках национальной гвардии.

Подходят и военнослужащие, проходящие службу в воинских формированиях и органах, указанных в п. 6 ст. 1 ФЗ от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. Учитывают бойцов как принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, так и вернувшихся из зоны СВО. Немаловажно, чтобы награжденные имели почетные письма или другие виды поощрительных документов, направленных письменными приказами командования.

Как отметили в пресс-службе облдумы, на медали будут изображены мечи и древнерусские шлемы как напоминание о преемственности поколений победителей.