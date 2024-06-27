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Куба, Конго, Вьетнам и Молдова: откуда в Тульскую область едут нелегалы
Фото из архива Myslo

Куба, Конго, Вьетнам и Молдова: откуда в Тульскую область едут нелегалы

В региональном Управлении ФССП России рассказали о выдворении нелегальных мигрантов.

На исполнение сотрудникам ведомства поступают судебные решения о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

На этой неделе приставы отправили на родину 26 жителей ближнего, нарушивших правила въезда или пребывания на территории России.

Они проживали и работали в Тульской области незаконно. Силовики проводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу в один из столичных аэропортов.

С начала года Тульскую область принудительно покинул 261 нелегальный мигрант. Среди них есть граждане Кубы, Конго, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Вьетнама и Молдовы.

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сегодня, в 20:48 0
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