Куба, Конго, Вьетнам и Молдова: откуда в Тульскую область едут нелегалы

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В региональном Управлении ФССП России рассказали о выдворении нелегальных мигрантов.

На исполнение сотрудникам ведомства поступают судебные решения о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

На этой неделе приставы отправили на родину 26 жителей ближнего, нарушивших правила въезда или пребывания на территории России.

Они проживали и работали в Тульской области незаконно. Силовики проводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу в один из столичных аэропортов.

С начала года Тульскую область принудительно покинул 261 нелегальный мигрант. Среди них есть граждане Кубы, Конго, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Вьетнама и Молдовы.