Житель Узловой незаконно лишил свободы свою знакомую

К счастью, женщина смогла связаться с родственницей, которая вызвала полицию.

В Узловой следователи местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Ему вменяют незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По информации пресс-службы ведомства, в апреле злоумышленник на протяжении нескольких дней удерживал у себя дома знакомую женщину, угрожая ей ножом.

К счастью, потерпевшая смогла тайком связаться со своей родственницей, которая вызвала полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведётся следствие.