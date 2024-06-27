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Житель Узловой незаконно лишил свободы свою знакомую

Житель Узловой незаконно лишил свободы свою знакомую

К счастью, женщина смогла связаться с родственницей, которая вызвала полицию.

В Узловой следователи местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Ему вменяют незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По информации пресс-службы ведомства, в апреле злоумышленник на протяжении нескольких дней удерживал у себя дома знакомую женщину, угрожая ей ножом.

К счастью, потерпевшая смогла тайком связаться со своей родственницей, которая вызвала полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведётся следствие.

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Фотограф:
вчера, в 21:21 0
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Место
Тульская областьУзловая

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