Туляк отсудил у энергетиков 7,4 млн рублей за пожар в доме

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Установлено, что причиной возгорания стало ненадлежащее оказание услуг по поставке электроэнергии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в судебном заседании защитило права потребителя, нарушенные ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Как следует из материалов дела, из-за ненадлежащего оказания услуг по поставке электроэнергии в доме мужчины произошёл пожар. В добровольном порядке компенсировать ущерб энергетики отказались.

В ходе судебного разбирательства специалисты Роспотребнадзора подготовили экспертное заключение, которое подтвердило правоту истца. Суд обязал ПАО «Россети Центр и Приволжье» выплатить потребителю более 7,4 млн рублей.