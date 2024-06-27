  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Александр Рем: «Доходы бюджета увеличены более чем на 4,6 миллиарда рублей» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Александр Рем: «Доходы бюджета увеличены более чем на 4,6 миллиарда рублей»

Александр Рем: «Доходы бюджета увеличены более чем на 4,6 миллиарда рублей»

На 63-м заседании областной Думы утверждены корректировки Закона «О бюджете Тульской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Уточнены основные характеристики бюджета, перераспределены ассигнования между целевыми статьями расходов.

Александр Рем

— Доходы бюджета области на 2024 год вырастут более чем на 4,6 млрд рублей и достигнут 124,0 млрд рублей. Расходная часть бюджета впервые в истории нашей области превысит 140,0 млрд рублей в результате принятых сегодня Думой изменений, которые увеличили расходы на сумму свыше 7,7 млрд рублей, — сообщил заместитель председателя областной Думы Александр Рем.

Александр Викторович отметил ряд наиболее значимых расходных статей, финансирование которых увеличено. В сфере особого внимания всегда — социальные отрасли.

IMG_7521 копия.jpg

— Свыше 184 млн рублей добавлено на капитальный ремонт школ, в том числе модернизацию школьных систем образования. На 277 млн рублей больше выделяется на закупку медикаментов. К депутатам поступают обращения, что иногда граждане льготных категорий недостаточно оперативно получают препараты. Дополнительное финансирование направлено на решение этого вопроса, — рассказал зампред областной Думы.

Увеличена и финансовая поддержка в экономической сфере. Александр Рем сообщил, что 100 млн рублей выделено фонду «Композитная долина».

IMG_7704 копия.jpg

— Дорожный фонд Тульской области увеличен более чем на 1,6 млрд рублей. Мы уже видим, как активно ремонтируются в этом году дороги во многих муниципальных образованиях, и это очень отрадно, — подчеркнул депутат.

 

63-е заседание Тульской областной Думы провел председатель регионального парламента Николай Воробьев. В работе участвовали сенатор Российской Федерации Марина Левина, представители органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований, прокуратуры, счетной палаты, другие приглашенные.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:18
Другие статьи по темам
Событие
бюджет Тульской области
Люди
Александр Рем
Место
ТулаТульская область
Прочее
Тульская областная Дума
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Николай Воробьев: «Жители Донского по праву гордятся своим городом»
Николай Воробьев: «Жители Донского по праву гордятся своим городом»
Госдума предложила отменить госпошлину при заключении брака
Госдума предложила отменить госпошлину при заключении брака
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.