Александр Рем: «Доходы бюджета увеличены более чем на 4,6 миллиарда рублей»

На 63-м заседании областной Думы утверждены корректировки Закона «О бюджете Тульской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Уточнены основные характеристики бюджета, перераспределены ассигнования между целевыми статьями расходов.

Александр Рем — Доходы бюджета области на 2024 год вырастут более чем на 4,6 млрд рублей и достигнут 124,0 млрд рублей. Расходная часть бюджета впервые в истории нашей области превысит 140,0 млрд рублей в результате принятых сегодня Думой изменений, которые увеличили расходы на сумму свыше 7,7 млрд рублей, — сообщил заместитель председателя областной Думы Александр Рем.

Александр Викторович отметил ряд наиболее значимых расходных статей, финансирование которых увеличено. В сфере особого внимания всегда — социальные отрасли.

— Свыше 184 млн рублей добавлено на капитальный ремонт школ, в том числе модернизацию школьных систем образования. На 277 млн рублей больше выделяется на закупку медикаментов. К депутатам поступают обращения, что иногда граждане льготных категорий недостаточно оперативно получают препараты. Дополнительное финансирование направлено на решение этого вопроса, — рассказал зампред областной Думы.

Увеличена и финансовая поддержка в экономической сфере. Александр Рем сообщил, что 100 млн рублей выделено фонду «Композитная долина».

— Дорожный фонд Тульской области увеличен более чем на 1,6 млрд рублей. Мы уже видим, как активно ремонтируются в этом году дороги во многих муниципальных образованиях, и это очень отрадно, — подчеркнул депутат.

63-е заседание Тульской областной Думы провел председатель регионального парламента Николай Воробьев. В работе участвовали сенатор Российской Федерации Марина Левина, представители органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований, прокуратуры, счетной палаты, другие приглашенные.