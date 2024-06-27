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Николай Воробьев: «Жители Донского по праву гордятся своим городом»

Николай Воробьев: «Жители Донского по праву гордятся своим городом»

Областная Дума поддержала ходатайство о присвоении городу Донскому почетного звания «Город воинской доблести».

Ходатайства с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания «Город воинской доблести» городу Донской в соответствии с законом области поступили в адрес главы региона. По итогам заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» единогласно принято решение о поддержке данной инициативы.

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На 63-м заседании Тульской областной Думы ходатайство было также единогласно поддержано. Принятое сегодня постановление будет направлено временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области.

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В представленных материалах, в частности, отмечено, что город Донской в оборонительных боях советских войск под Москвой и Тулой во второй половине ноября 1941 года имел большое значение, поскольку вместе со Сталиногорском (ныне Новомосковск) оказался на направлении главного удара фашистских войск. В ожесточенных боях по освобождению Донского района пали смертью храбрых сотни наших соотечественников. На территории муниципального образования город Донской расположено 8 братских могил, в которых покоится прах 924 воинов-освободителей донской земли.

Николай Воробьев

— В конце 1941 года Донской пережил тяжелые испытания. Стойкость и мужество защитников города имели важнейшее значение для обороны советских войск под Москвой и Тулой, — подчеркнул председатель областной Думы Николай Воробьев. — Сотни защитников донской земли сложили головы на поле брани, а всего в годы Великой Отечественной на фронт ушло больше 12 тысяч дончан. Многие не вернулись с полей сражений. Тысячи уроженцев города удостоены высоких государственных наград, в том числе звания Героя Советского Союза.

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Николай Юрьевич отметил, что дончане по праву гордятся своим городом и признание его заслуг в годы Великой Отечественной войны — еще одно выражение уважения к поколению победителей, к защитникам Донского и всем, кто внес вклад в его развитие.

 

Почетное звание установлено законом Тульской области от 28 мая 2015 года № 2312-ЗТО «О почетных званиях Тульской области „Город воинской доблести“, „Населенный пункт воинской доблести“, „Рубеж воинской доблести“».

Присвоение утверждается указом губернатора Тульской области. С 2015 года присвоено 11 званий.

Звание «Город воинской доблести» носят Алексин, Белев, Венев, Плавск, Узловая, Ефремов и Новомосковск.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено деревне Ясная Поляна, станции Горбачево Плавского района, деревне Кострово Алексинского района.

В состав «Рубежа воинской доблести» входят населенные пункты Арсеньевского района: деревня Большие Голубочки, село Комарево, поселок Красный, деревня Нижние Ростоки, деревня Поляны, село Фурсово.

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