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Госдума предложила отменить госпошлину при заключении брака
Фото freepik.ru.

Госдума предложила отменить госпошлину при заключении брака

Сейчас она составляет 350 рублей.

Депутат Владислав Даванков направил обращение министру финансов Антону Силуанову. В нем он предложил отменить госпошлину за заключение брака. Об этом сообщил ТАСС. 

— Согласно распоряжению правительства РФ <…>, решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании включает в себя популяризацию традиционных семейных ценностей, способствующих укреплению престижа брака и семейного образа жизни. В этой связи считаю необходимым также снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей, — указал Владислав Даванков в письме.

Он считает, что хотя пошлина за регистрацию брака не является существенным финансовым обременением, ее отмена «будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака»

Сколько средств принесли госпошлины за заключение и расторжение браков в бюджет? В обращении Даванков привел статистику Росстата.

По итогам 2022 года зарегистрировали 1 053 884 брака, в 2021 году — 923 553, в 2020 году –770 760. Средняя сумма уплаченных денежных средств в год составила 320 622 750 рублей. По итогам 2022 года зарегистрировали 683 111 разводов, в 2021 году — 644 207, в 2020 году — 564 033.

Средняя сумма уплаченных средств
за регистрацию разводов в год
составила 409 792 500 рублей.

— Соответственно, снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5000 рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ, — резюмировал Даванков.

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