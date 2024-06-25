Сергей Миронов о поддержке СВОих, победах справедливости и «противозачаточной ипотеке»

Здесь неравнодушные туляки, в том числе однопартийцы Миронова, вместе со своим организатором Робертом Сулеймановым каждый день трудятся по принципу «Всё для фронта, всё для победы», помогая бойцам, находящимся в зоне СВО. Сергей Михайлович осмотрел цех по раскройке и плетению маскировочных сетей и пообщался с волонтёрами.

— Мы сами сделали специальные станки, которые позволяют распускать ткань на длинные ленты, — рассказала тулячка Татьяна Боброва. — Затем эти ленты вплетаются в сеть. Мы используем ткань разных расцветок — в зависимости от особенностей местности и времени года.

Также туляки делают окопные свечи, которые можно использовать для обогрева и приготовления пищи в полевых условиях. В постоянном режиме ведётся сбор гуманитарной помощи для военнослужащих — 16 пунктов сбора работают каждый день с утра до вечера.

Сергей Михайлович вручил активистам «Своих не бросаем» официальную благодарность депутата Госдумы, подчеркнув, что деятельность волонтёров очень важна и ценится военными:

— Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы вносите свой вклад в обеспечение наших бойцов всем необходимым. Сейчас вся наша страна объединилась, чтобы положить конец тяжёлой и кровопролитной войне, которую 10 лет назад начал преступный киевский режим. Наша фракция в Госдуме в полном составе в первый же день начала СВО единогласно поддержала решение верховного главнокомандующего. Вместе мы обязательно победим! Правда за нами, а где правда — там и победа!

Волонтёры вручили гостю эксклюзивный шеврон «Миронов своих не бросает», вышитый одной из тульских мастериц, а также шеврон объединения.

Сергей Миронов вместе с руководителем тульских справедливороссов, депутатом областной Думы Сергеем Гребенщиковым передал представителям 106-й Тульской гвардейской дивизии ВДВ электрогенератор и новые посылки с необходимыми вещами для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

— Наши однопартийцы с первых дней СВО поддерживают тульских десантников. С 2022 года они более 14 раз выезжали в ЛНР и ДНР с гуманитарными грузами, посещали приграничные регионы. Желаю вам успехов и скорейшей победы! — обратился к десантникам гвардии старший сержант ВДВ Сергей Миронов. — Слава ВДВ!

Общение с соратниками десантного братства продолжилось на площади Победы. Сергей Миронов вместе с коллегами-однопартийцами, участницами проекта «Жёны Героев», волонтёрами «Тульской самоварочки» и бойцами СВО возложил цветы к Вечному огню и почтил память туляков, павших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

В плотном графике деловых рабочих встреч руководителя парламентской партии «Справедливая Россия — за правду» нашлось немного времени и для прогулки по историческому центру нашей оружейной столицы. Сергей Миронов оценил перемены, которые произошли в Туле к лучшему — в том числе благодаря усилиям и инициативам неравнодушных жителей, однопартийцев Сергея Михайловича. О чем политик и сказал лично своим соратникам на встрече с региональными активистами:

— Приезжая в регионы, всегда стараюсь находить время на то, чтобы просто прогуляться по улицам, посмотреть на достопримечательности и на лица людей вокруг. Сегодня удалось побывать на Казанской набережной и улице Металлистов. Она стала настоящим украшением вашего города. Тула сделала большие шаги вперёд. И это, в первую очередь, заслуга активных, неравнодушных жителей, которые вместе с депутатами готовы работать над тем, чтобы сделать свою малую родину чище, краше и комфортнее.

Общаясь с туляками, Сергей Михайлович продемонстрировал хорошее знание региональной проблематики. Комментируя нехватку медицинских специалистов, привёл в пример ситуацию, сложившуюся в Новомосковске:

— Во втором по величине городе Тульской области невозможно записаться на приём к профильному специалисту — это неприемлемо! К сожалению, проблема давно вышла на федеральный уровень. Сегодня в России официально не хватает 26 тысяч врачей и около 50 тысяч работников среднего медицинского персонала. Позиция нашей партии предельно проста: нужны системные изменения в оплате труда и подготовке медиков. Мы считаем, что 7% ВВП должно идти на образование и здравоохранение. В первую очередь — на увеличение зарплат.

Сергей Миронов напомнил, что именно его команда много лет добивалась введения прогрессивной шкалы НДФЛ и индексации пенсий работающим пенсионерам. В итоге эти предложения поддержаны Президентом и уже прорабатываются Госдумой. Что стало победой справедливости!

Обсудили и злободневный вопрос о мигрантах, и связанную с ним ситуацию в тульском УМВД. Сергей Михайлович подчеркнул: то, что произошло, — результат непродуманной и недальновидной миграционной политики. И конечно, не обошлось без коррупционной составляющей.

— Мы поддерживаем введенные в Тульской области ограничения на работу мигрантов. Это абсолютно правильный ход, подобную практику нужно вводить на федеральном уровне. Наша партия предлагает принять федеральный закон об ограничении трудовых мигрантов — не более 5% от общей численности работников в любой сфере. А некоторые сферы деятельности следует полностью закрыть для «иностранных специалистов», как это сделали в Туле.

Говоря о демографической проблеме, особенно актуальной для нашей «не молодеющей» Тульской области, Сергей Миронов отметил, что даже появилось понятие «противозачаточная ипотека». Материальные сложности ограничивают желание молодых семей увеличивать состав семьи.

И для этого нужны кардинальные решения по поддер­жке семей с детьми: предоставление льготных, а многодетным семьям — беспроцентных займов на жилье со сроком погашения до 25 лет.

Руководитель справедливороссов подчеркнул, что у партии есть свои предложения по решению всех этих вопросов и для продвижения идей, как на федеральном, так и региональном уровнях, партия обязательно будет активно участвовать в выборах.

— Это возможность для продвижения наших идей, наших предложений и на федеральном уровне, и в Тульской области. Уверен: Сергей Валерьевич Гребенщиков с этой задачей справится. Буквально за последние два месяца Президент Владимир Путин приказал реализовать два программных положения нашей партии — о прогрессивной шкале подоходного налога и об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это наша победа. Я не сомневаюсь, что на выборах туляки поддержат нашу партию.

Встречи в Туле завершились на душевной ноте: лидер партии вручил благодарности депутата Госдумы волонтерам-активистам — Галине Бодановой и Алле Фроловой — за большую работу по поддержке наших бойцов, а также — лично руководителю «Тульской самоварочки» — многодетной маме Наталье Комериловой.

Туляки в долгу не остались: участ­ницы объединения «Жены героев» подарили Сергею Михайловичу свою книгу с фотографиями и письмами женщин своим мужьям; Наталья Комерилова — образцы продуктовых наборов, которые тулячки готовят для бойцов; тульский десантник Николай Макаров — книгу, посвященную Тульской 106-й дивизии ВДВ.

А представители 106-й гвардейской дивизии ВДВ вручили лидеру партии «десантный» сувенир– парашютные кольца. Взяв подарок в руки, гвардии старший сержант ВДВ Миронов улыбнулся:



— 531, 532, 533, кольцо… 534, 535 — купол! Будем жить!

