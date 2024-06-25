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В Щекино женщина устроила пожар в здании ДК по заданию неизвестных

В Щекино женщина устроила пожар в здании ДК по заданию неизвестных

К счастью, возгорание вовремя заметили.

В прошлые выходные в Щекино женщина устроила пожар в местном Доме культуры. Она зашла в туалет, разлила там некую горючую жидкость и подожгла ее. Об этом Myslo рассказали читатели. По их словам, возгорание вовремя заметили находящиеся в здании люди и потушили его до приезда сотрудников МЧС. 

По нашей информации, даму оперативно задержали. Задержанной около 50 лет, она жительница поселка Огаревка. Правоохранителям она пояснила, что действовала по указанию неизвестных, — ей якобы сообщили, что таким образом она поможет помешать преступникам.

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