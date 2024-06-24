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Выпускник из Ефремова набрал 200 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике

Выпускник из Ефремова набрал 200 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике

Свое дальнейшее обучение Роман Скрипин связывает с химией.

Выпускник Ефремовского физико-математического лицея Роман Скрипин получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике и столько же — на экзамене по физике.

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Как сообщает министерство образования Тульской области, Роман — неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, физической культуре. Его любимые предметы: русский язык, литература, математика, физика, химия.

Выпускник — инициативный и ответственный, трудолюбивый и принципиальный, честный и целеустремленный. Роман профессиональный спортсмен, имеет третий взрослый разряд по спортивной гимнастике.

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Фотограф:
сегодня, в 12:16 +4
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