Выпускник из Ефремова набрал 200 баллов на ЕГЭ по профильной математике и физике

Свое дальнейшее обучение Роман Скрипин связывает с химией.

Выпускник Ефремовского физико-математического лицея Роман Скрипин получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике и столько же — на экзамене по физике.

Как сообщает министерство образования Тульской области, Роман — неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, физической культуре. Его любимые предметы: русский язык, литература, математика, физика, химия.

Выпускник — инициативный и ответственный, трудолюбивый и принципиальный, честный и целеустремленный. Роман профессиональный спортсмен, имеет третий взрослый разряд по спортивной гимнастике.