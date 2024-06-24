«За конфеты договоримся?»: туляки обсуждают детей в форме ДПС, которые дежурили на Косой Горе

Ребята не знали, что работать в транспортной службе можно только взрослым, и активно патрулировали автодорогу.

В соцсетях появилось видео, на котором два мальчика в форме сотрудников ГАИ регулируют дорожное движение на Косой Горе. Один из них подходит к делу с большой ответственностью — активно размахивает полосатым жезлом.

Юные инспекторы не оставили равнодушными туляков. Вот как они комментируют видеозапись: