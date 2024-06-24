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«За конфеты договоримся?»: туляки обсуждают детей в форме ДПС, которые дежурили на Косой Горе

«За конфеты договоримся?»: туляки обсуждают детей в форме ДПС, которые дежурили на Косой Горе

Ребята не знали, что работать в транспортной службе можно только взрослым, и активно патрулировали автодорогу.

В соцсетях появилось видео, на котором два мальчика в форме сотрудников ГАИ регулируют дорожное движение на Косой Горе. Один из них подходит к делу с большой ответственностью — активно размахивает полосатым жезлом.

Юные инспекторы не оставили равнодушными туляков. Вот как они комментируют видеозапись:

  • «С ними можно договориться за конфеты», — Сергей С.
  • «Милота! Я бы остановилась», — Юлия М.
  • «Вот до чего довела нехватка кадров в полиции», — Юлия Б.
  • «Такие ребятки молодцы, всем настроение подняли», — Анастасия С.
  • «В поселке Косая Гора замечены самые дружелюбные сотрудники ДПС!» — заголовок в одном из тульских СМИ. 
  • «У этого мальчишки большое будущее», — Юрий Б.

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