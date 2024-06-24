«За конфеты договоримся?»: туляки обсуждают детей в форме ДПС, которые дежурили на Косой Горе

В соцсетях появилось видео, на котором два мальчика в форме сотрудников ГАИ регулируют дорожное движение на Косой Горе. Один из них подходит к делу с большой ответственностью — активно размахивает полосатым жезлом.
Юные инспекторы не оставили равнодушными туляков. Вот как они комментируют видеозапись:
- «С ними можно договориться за конфеты», — Сергей С.
- «Милота! Я бы остановилась», — Юлия М.
- «Вот до чего довела нехватка кадров в полиции», — Юлия Б.
- «Такие ребятки молодцы, всем настроение подняли», — Анастасия С.
- «В поселке Косая Гора замечены самые дружелюбные сотрудники ДПС!» — заголовок в одном из тульских СМИ.
- «У этого мальчишки большое будущее», — Юрий Б.